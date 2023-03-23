Лондонці потребують нового голкіпера.
Дін Гендерсон, getty images
23 березня 2023, 18:27
Тоттенгем активно шукає варіанти заміни для Уго Льоріса та готовий підписати нового футболіста вже в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання ESPN, лондонський клуб визначив пріоритетною метою голкіпера Діна Гендерсона, що належить Манчестер Юнайтед.
В поточному сезоні ворота виступає за Ноттінгем Форест на правах орендної угоди, проте наразі відновлюється після травми.
Зазначимо, що в цьому сезоні Гендерсон провів 20 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 33 голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем активно цікавиться голкіпером Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінесом.