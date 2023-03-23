Італія

Італієць може змінити місце роботи.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі може невдовзі змінити місце роботи, повідомляє Il Messaggero.

За даними джерела, влітку італійський тренер може піти з римського клубу, якщо не отримає гарантій підсилення складу на наступний сезон. Його контракт із "орлами" розрахований до середини 2025 року. На італійського фахівця претендує три клуби: Тоттенгем, Мілан та Вест Гем.

Нагадаємо, наразі "бьянкочелесті" знаходяться на другій сходинці чемпіонату Італії. В Лізі Європи римляни припинили виступи, вилетівши від АЗ.