"Червоні дияволи" хочуть підписати нового гравця.
Давіде Фраттезі, getty images
25 березня 2023, 14:59
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercatoweb, "червоні дияволи" звернули увагу на півзахисника Сассуоло Давіде Фраттезі.
Зазначимо, що в цьому сезоні в італійського гравця 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед націлився на півзахисника лондонського Челсі - Ковачича.