Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати нового гравця.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercatoweb, "червоні дияволи" звернули увагу на півзахисника Сассуоло Давіде Фраттезі.

Зазначимо, що в цьому сезоні в італійського гравця 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед націлився на півзахисника лондонського Челсі - Ковачича.