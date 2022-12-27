Італія

Згідно з нею футболіст гратиме у Римі до 2027 року.

Трансферна сага з поверненням Давіде Фраттезі до рідної для нього Роми триває. Нові деталі переходу повідомив у своєму Твіттері відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

"Найближчими днями очікуються нові перемовини між Ромою та агентом Давіде Фраттезі, щоби спробувати перевести його з Сассуоло. "Джалороссі" вже досягли принципової домовленості з півзахисником про контракт до 2027 року" — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, нещодавно Сассуло визначився з вартістю 23-річного футболіста.

У нинішньому сезоні на рахунку Фраттезі є 4 голи у 16 матчах. Що цікаво, при цьому Давіде не зробив жодного асисту, хоч і грає на позиції центрального півзахисника.

