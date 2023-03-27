Англія

Гравець відновлюватиметься після видалення апендикса.

Напередодні домашнього матчу збірної Англії проти України в рамках другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 нападник "трьох левів" Філ Фоден переніс операцію з видалення апендикса через напад гострого апендициту.

22-річний виконавець зі зрозумілих причин пропустив матч своєї національної команди, розпочавши своє відновлення після хірургічної процедури.

Англія — Україна 2:0 Відео голів та огляд матчу

Ця новина також зачіпає й інтереси його клубу, Манчестер Сіті, який у звіті власних лікарів акцентував увагу на тому, що Фоден "не буде готовий до участі в домашній грі проти Ліверпуля цими вихідними".

Також медичний відділ "містян" наразі відмовився називати конкретні строки повернення гравця до участі в офіційних матчах через складність процедури та процесу відновлення.

Матч Манчестер Сіті — Ліверпуль відбудеться 1 квітня, о 14:30.