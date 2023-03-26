Дивіться відео голів та найкращих моментів поєдинку відбору до Євро-2024.
Англія - Україна. Getty Images
26 березня 2023, 20:10
У рамках матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 збірна України завітала на Вемблі, де зустрічається зі збірною Англії.
Перший тайм пройшов для нашої команди не дуже вдало. На 37 хвилині Гаррі Кейн відкрив рахунок, і майже одразу Букайо Сака обвідним ударом його подвоїв.
Відео голів:
1:0, Кейн, 37
2:0, Сака, 40
Гра Англія — Україна розпочалась о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.