Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео голів та найкращих моментів поєдинку відбору до Євро-2024.

У рамках матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 збірна України завітала на Вемблі, де зустрічається зі збірною Англії.

Перший тайм пройшов для нашої команди не дуже вдало. На 37 хвилині Гаррі Кейн відкрив рахунок, і майже одразу Букайо Сака обвідним ударом його подвоїв.

Відео голів:

1:0, Кейн, 37

2:0, Сака, 40

Гра Англія — Україна розпочалась о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.