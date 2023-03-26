Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Молодий англієць вранці переніс операцію з видалення апендиксу.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі та стане першим для "синьо-жовтих" у цьому відборі на континентальну першість.

Як повідомляє пресслужба збірної Англії, у цьому протистоянні не зможе взяти участь нападник Манчестер Сіті Філ Фоден.

22-річного англійця було виключено із заявки на матч з українською командою після того, як вранці він переніс операцію з видалення апендиксу.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.