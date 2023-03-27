Голкіпер подовжив співпрацю з клубом.
Нето, getty images
27 березня 2023, 21:29
Голкіпер Борнмута Нето підписав з командою новий контракт, повідомляє офіційний сайт англійського клуба.
Стверджується, що нова угода розрахована на три роки — до літа 2026.
Зазначимо, що в цьому сезоні бразильський воротар відіграв 18 поєдинків за "вишень", в яких пропустив 25 голів.
Нето перейшов в Борнмут минулого літа на правах вільного агента з Барселони.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український захисник Ілля Забарний вибув до квітня через травму.