Англія

Голкіпер подовжив співпрацю з клубом.

Голкіпер Борнмута Нето підписав з командою новий контракт, повідомляє офіційний сайт англійського клуба.

Стверджується, що нова угода розрахована на три роки — до літа 2026.

Зазначимо, що в цьому сезоні бразильський воротар відіграв 18 поєдинків за "вишень", в яких пропустив 25 голів.

Нето перейшов в Борнмут минулого літа на правах вільного агента з Барселони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український захисник Ілля Забарний вибув до квітня через травму.