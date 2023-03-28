Англія

Бразильський фулбек вибув до кінця сезону через пошкодження, яке він отримав у таборі національної збірної.

Крайній захисник Емерсон Роял офіційно не зможе допомогти лондонському Тоттенгему в решті частині поточного сезону.

Пресслужба "шпор" підтвердила інформацію про те, що 24-річний бразилець отримав травму меніска лівого коліна під час виступу за свою національну збірну минулого тижня.

Зазначається, що Емерсон перенесе операцію, а потім розпочне реабілітацію з медичним персоналом Тоттенгема. Очікується, що футболіст пропустить щонайменше шість тижнів.

У цьому сезоні бразилець відіграв 32 поєдинки, в яких відзначився двома голами та результативною передачею.