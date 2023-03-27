Бразилець отримав пошкодження.
Емерсон, getty images
27 березня 2023, 21:59
Тоттенгем лише нещодавно залишився без головного тренера — Антоніо Конте покинув команду за спільною згодою, а відразу за цим прийшла й погана новина з лазарету.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, захисник Емерсон Роял отримав пошкодження коліна.
Стверджується, що бразильському захиснику знадобиться хірургічне втручання і він пропустить шість тижнів.
В цьому сезоні бразилець відіграв 32 поєдинки, в яких відзначився двома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Емерсона намагалися пограбувати, внаслідок чого почалася перестрілка.