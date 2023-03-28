Молодий хавбек зацікавив клуби з АПЛ.
Єспер Лідстрьом. Getty Images
28 березня 2023, 17:54
Лондонський Арсенал є одним серед претендентів на півзахисника франкфуртського Айнтрахта Єспера Лідстрьома.
Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, 23-річний гравець збірної Данії, окрім Арсеналу, цікавий також ще трьом британським клубам.
Айнтрахт не проти продати футболіста і вивісив на нього цінник, який складає 30 мільйонів євро. Вони розуміють, що його відхід неминучий.
Лідстрьом перейшов в Айнтрахт влітку 2021 року з Брондбю. Цього сезону він провів 31 матч в усіх змаганнях, забив 9 голів та віддав 4 асисти.
Раніше повідомлялось, що Букайо Сака незабаром підпише новий контракт із Арсеналом.