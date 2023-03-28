Англія

Молодий хавбек зацікавив клуби з АПЛ.

Лондонський Арсенал є одним серед претендентів на півзахисника франкфуртського Айнтрахта Єспера Лідстрьома.

Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, 23-річний гравець збірної Данії, окрім Арсеналу, цікавий також ще трьом британським клубам.

Айнтрахт не проти продати футболіста і вивісив на нього цінник, який складає 30 мільйонів євро. Вони розуміють, що його відхід неминучий.

Лідстрьом перейшов в Айнтрахт влітку 2021 року з Брондбю. Цього сезону він провів 31 матч в усіх змаганнях, забив 9 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялось, що Букайо Сака незабаром підпише новий контракт із Арсеналом.