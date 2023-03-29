Англія

Легенда "канонірів" задоволений прогресом Букайо.

Екскапітан Арсеналу Тоні Адамс висловив свою думку щодо гри Букайо Сака.

"Якщо наразі у світовому футболі і є гравець кращий за нього, який і забиває, і створює голи, то єдиний, хто спадає на мене на думку, – це Ліонель Мессі.

Букайо просто у вогні, і це причина, через яку Арсенал посідає перше місце в таблиці. Ерлінг Голанд може забивати сотні голів за Манчестер Сіті, Маркус Рашфорд також проводить феноменальний сезон за Юнайтед. Але Букайо, безумовно, футболіст року, тому що він був найкращим гравцем Англії на чемпіонаті світу та найкращим гравцем команди, яка очолює Прем'єр-лігу з відривом у 8 очок.

Вперше я побачив його близько п'яти років тому на грі молодіжної команди проти Форест Грін, і я одразу зрозумів, що він у чомусь особливий. Я одразу ж зв'язався з ним, бо хотів знати, хто за ним наглядає, чи хороша у нього сім'я і чи гідний агент.

Він сказав мені: "У мене все гаразд, містере Адамсе, у моєї родини все добре, все гаразд". Тоді я зрозумів, що він пройде довгий шлях.

З того часу ми підтримували контакт, і я зв'язався з ним після того, як він не забив у серії пенальті у фіналі Євро-2020. Він це оцінив, і наступного разу, коли я побачив його на Емірейтс, він міцно обійняв мене.

Він дуже милий хлопець, дуже шанобливий та ввічливий. У хлопця є талант, але він також має мізки. І він все ще називає мене "містер Адамс", — написав Адамс у своїй колонці.

Цього сезону англієць провів за Арсенал 38 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів і віддав 10 результативних передач. Раніше повідомлялось, що Сака незабаром підпише новий контракт із Арсеналом.