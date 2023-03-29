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Наступним місцем роботи 54-річного фахівця стане жіноча збірна Франції.

Федерація футболу Саудівської Аравії на своїй сторінці у Facebook оголосила про розірвання контракту з головним тренером збірної Ерве Ренаром.

54-річний француз очолював саудитів із 2019 року, після чого зміг вивести національну команду на ЧС-2022 у Катарі.

На мундіалі в Катарі Саудівська Аравія сенсаційно обіграла майбутнього переможця турніру — Аргентину (2:1), але потім двічі поступилася і не пройшла у плей-оф.

За інформацією ЗМІ, Ренар самостійно попросив Саудівську Аравію про звільнення і наступним місцем його роботи буде жіноча збірна Франції.

У своїх останніх матчах Саудівська Аравія поступилася Болівії (1:2) та Венесуелі (1:2).