Англія

Сер Алекс Фергюсон та Арсен Венгер введені до Зали слави АПЛ

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон та екс-наставник Арсеналу Арсена Венгер увійшли до Зали слави АПЛ. Французький фахівець прокоментував цю подію.

"Я хотів би запам'ятатися як людина, яка любила Арсенал, яка поважала цінності клубу і залишила його в такому становищі, коли вона може рости й стати ще більшою.

Розділити це досягнення із сером Алексом – велика честь для мене. Ми як два боксери – билися як божевільні та долали дистанцію разом.

Зрештою, ми відчуваємо повагу один до одного, і це буде чудова нагода зустрітися з ним, розділити пляшку гарного вина і згадати про наші старі битви", – сказав Венгер для BBC.

І Сер Алекс, і Венгер є єдиними тренерами у Залі слави Прем'єр-ліги. Потрапляння туди - це найвища індивідуальна нагорода, яку присуджує Ліга.