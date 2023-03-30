Англія

Вейн Руні висловився про CR7.

Головний тренер Ді Сі Юнайтед та колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував скандал з Кріштіану Роналду, коли португалець дав інтерв'ю журналісту Моргану, після якого з ним був розірвано контракт.

"Він отримав те, що хотів. Для Манчестер Юнайтед було важливо якнайшвидше відійти від цього та переорієнтуватися на групу гравців, які були в клубі й хотіли там залишатися. І я думаю, що саме тут тен Гаг зробив дуже хорошу роботу зі зміни фокуса у гравців і поставив їх у становище, при якому вони комфортно займають місце в топ-4, а також виграли Кубок ліги.

Статус Роналду як легенди клубу? Те, що він зробив для Манчестер Юнайтед, – чудово. І він виграв титули Прем'єр-ліги, виграв Лігу чемпіонів, забив багато голів.

Тому я думаю, що вболівальники й, звичайно, гравці, особливо його колишні товариші по команді, які грали з ним у мій час, ніколи не забудуть, що він зробив для Манчестер Юнайтед. Тому що в моїх очах він завжди буде легендою клубу, і, звісно, шкода, що цього разу закінчилося саме так. Але я не думаю, що це щось зменшує у його спадщині в клубі", – сказав Руні.

Нагадаємо, що Роналду отримав статус вільного агента, а у січні 2023 року став гравцем Ан-Насра. Раніше повідомлялось, що Роналду просив Рангніка зробити його капітаном замість Магвайра.