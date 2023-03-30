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Прощальне слово легенди валлійського футболу.

Колишній капітан збірної Уельсу Гарет Бейл перед домашнім матчем кваліфікації Євро-2024 проти Латвії (1:0) вийшов на поле та звернувся до фанатів.

"Для мене було честю представляти цю країну і грати перед кращими вболівальниками у світі. Ви підтримували мене, мою сім'ю та всю команду у важкі часи, і я не знаю, як вам віддячити.

Грати для вас було найбільшою радістю у моїй кар'єрі. Очевидно, я сумуватиму за грою перед вами, але я хочу, щоб ви продовжували підтримувати хлопців.

Ви, вболівальники, є валлійський футбол. Це ви робите його таким особливим, таким, яким він є сьогодні. Я підтримуватиму команду разом з вами. Маю надію, що скоро побачимося!" – сказав Бейл.

Нагадаємо, на початку 2023 року Бейл оголосив про завершення кар’єри.