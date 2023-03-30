Англія

Лондонці високо оцінили свого півзахисника.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт привернув увагу Ліверпуля, який спробує підписати в наступне трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Athletic, лондонський клуб хоче отримати за свого гравця близько 70 мільйонів фунтів.

У нинішньому сезоні англійський півзахисник провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий головний тренер Баварії Томас Тухель хоче бачити Мейсона Маунта у своїй команді.