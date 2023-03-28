Німеччина

Англієць може перебратись в Бундеслігу.

Баварія після звільнення Юліана Нагельсманна призначила головним тренером Томаса Тухеля, який вже має прохання до керівництва.

Як повідомляє видання The Times, німецький фахівець попросив придбати для нього півзахисника Челсі Мейсона Маунта.

У нинішньому сезоні англійський півзахисник провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі бачить заміну Маунту в колишньому гравці Манчестер Юнайтед.