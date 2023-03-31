Англія

Чергова нагорода іспанського коуча.

Наставника Арсеналу Мікеля Артету визнано найкращим тренером березня в англійській Прем'єр-лізі, повідомляється на офіційному сайті організації.

У березні Арсенал здобув 4 перемоги у 4 матчах: Евертон (4:0), Борнмут (3:2), Фулгем (3:0) та Крістал Пелес (4:1). Для Артети це 4 нагорода найкращого тренера місяця в цьому сезоні. У голосуванні він обійшов Де Дзербі, Гвардіолу та Емері.

Нагадаємо, що підопічний Артети Букайо Сака отримав нагороду найкращого гравця березня.