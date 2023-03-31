Англія

Англієць проводить неймовірний сезон.

Вінгера Арсеналу Букайо Сака визнано найкращим гравцем місяця в АПЛ, про це повідомляєтся на сайті ліги.

21-річний англієць, випередив Александера Ісака, Алексіса Мак Аллістера, Тайрона Мінґза, Мохамеда Салаха та Леандро Троссарда. В березні Букайо забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі у 4 іграх чемпіонату.

Варто відзначити, що Сака вперше у своїй кар`єрі отримав цю нагороду.

Цього сезону англієць провів за Арсенал 38 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів і віддав 10 результативних передач. Раніше повідомлялось, що Сака незабаром підпише новий контракт із Арсеналом.