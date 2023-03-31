Іспанія

Француз мріє грати за мадридський клуб.

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе все-таки перейде до мадридського Реалу, повідомляє AS.

За інформацією джерела, француз хоче покинути ПСЖ вже влітку цього року, але парижани відмовляються його відпускати. Тим часом Кіліан вже повідомив топменеджменту Реала, що хоче перейти в мадридський клуб у 2024 році — тоді, коли у нього спливає контракт з парижанами. Також Мбаппе запланував зустріч із керівництвом ПСЖ наприкінці сезону, щоб повідомити про своє бажання грати за Реал.

У поточному сезоні на рахунку Мбаппе 31 гол та вісім гольових передач у 32 матчах. Раніше повідомлялось, що Мбаппе — автор 3000 голу ПСЖ в Лізі 1.