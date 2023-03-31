Англія

Новий тренер лондонців хоче принести результат.

Виконуючий обов'язки головного тренера Тоттенгема до кінця сезону Крістіан Стелліні підійшов до роботи дуже зосереджено.

"У моєму розумінні нічого не повинно змінюватися. Я тут не заради марнославства, а для того, щоб допомогти клубу.

Я маю бути собою. Вірю в себе, свій характер. Подивимося, що буде в процесі", — наводить слова Стелліні Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Конте знав, як покращити результати Тоттенгема — він зачиняв гравців у роздягальні.