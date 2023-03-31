Кіпер зіграв дуже надійно у матчі проти Борнмуту.
Аарон Рамсдейл, Getty Images
31 березня 2023, 21:55
АПЛ продовжує підбивати підсумки березня 2023 року. Автором найкращого сейву місяця став воротар лондонського Арсенала Аарон Рамсдейл.
У поєдинку з епічною кінцівкою проти Борнмута, який завершився перемогою "канонірів" з рахунком 3:2, англійський воротар видав дивовижний сейв.
Відзначимо що на рахунку Рамсдейла у сезоні-2022/23 28 матчів, 26 пропущених м'ячів та 12 поєдинків "на нуль".
Інші нагороди також забрали "каноніри". Найкращим тренером березня став Мікель Артета, а найкращим гравцем — Букайо Сака.