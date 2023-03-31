Англія

Кіпер зіграв дуже надійно у матчі проти Борнмуту.

АПЛ продовжує підбивати підсумки березня 2023 року. Автором найкращого сейву місяця став воротар лондонського Арсенала Аарон Рамсдейл.

У поєдинку з епічною кінцівкою проти Борнмута, який завершився перемогою "канонірів" з рахунком 3:2, англійський воротар видав дивовижний сейв.

Crucial save in a crucial game 👏 pic.twitter.com/XK0YPJ2O7y — Premier League (@premierleague) March 31, 2023

Відзначимо що на рахунку Рамсдейла у сезоні-2022/23 28 матчів, 26 пропущених м'ячів та 12 поєдинків "на нуль".

Інші нагороди також забрали "каноніри". Найкращим тренером березня став Мікель Артета, а найкращим гравцем — Букайо Сака.