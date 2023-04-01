Англія

"Орли" зберегли важливих футболістів.

Крістал Пелес проводить не найкращий сезон, проте вже з перспективною на майбутнє хоче зберегти лідерів команди.

Як повідомляє видання The Athletic, англійський клуб вже підписав нові угоди з Джефрі Шлуппом та Джорданом Аю.

Стверджується, що контракти діятимуть ще рік. Transfermarkt оцінює півзахисника у вісім мільйонів євро, а нападника — у шість.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Паулу Фонсека — один із головних претендентів, щоб улітку очолити Крістал Пелес.