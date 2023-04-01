Англія

Півзахисник може залишитись в лондонському клубі.

Челсі вже планує формування складу на наступний сезон та хоче вирішитись з майбутнім Деніса Закарії.

Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, лондонський клуб хоче активувати опцію викупу швейцарського футболіста.

Втім, першочергово, Челсі хоче розглянути варіант с залучення свого півзахисника Рубен Лофтуса-Чіка як частини угоди.

Цього сезону 26-річний Закарія взяв участь у 10 матчах лондонців у всіх турнірах, провівши на полі в сумі 525 хвилин. На його рахунку гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зацікавлений у захиснику Барселони.