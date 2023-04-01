Півзахисник може залишитись в лондонському клубі.
Деніс Закарія, getty images
01 квітня 2023, 10:30
Челсі вже планує формування складу на наступний сезон та хоче вирішитись з майбутнім Деніса Закарії.
Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, лондонський клуб хоче активувати опцію викупу швейцарського футболіста.
Втім, першочергово, Челсі хоче розглянути варіант с залучення свого півзахисника Рубен Лофтуса-Чіка як частини угоди.
Цього сезону 26-річний Закарія взяв участь у 10 матчах лондонців у всіх турнірах, провівши на полі в сумі 525 хвилин. На його рахунку гол.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зацікавлений у захиснику Барселони.