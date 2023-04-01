Тренер висловився про нападника.
Ромелу Лукаку, getty images
01 квітня 2023, 11:30
Головний тренер Челсі прокоментував можливість повернення Ромелу Лукаку, який виступає на правах оренди за Інтер, в склад.
"Він все ще гравець Челсі, і ми, звичайно, стежимо за ним. Ми розуміємо, де він, він орендований. Ромелу — фантастичний гравець, той, кого ми знаємо і любимо.
Але знову ж таки, нам потрібно говорити про Лукаку влітку", — наводить слова Грема Поттера Фабріціо Романо.
В цьому сезоні він забив чотири голи та віддав результативну передачу в 15 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку ділить з Клозе п'яте місце серед найкращих бомбардирів європейських збірних.