Англія

Тренер висловився про нападника.

Головний тренер Челсі прокоментував можливість повернення Ромелу Лукаку, який виступає на правах оренди за Інтер, в склад.

"Він все ще гравець Челсі, і ми, звичайно, стежимо за ним. Ми розуміємо, де він, він орендований. Ромелу — фантастичний гравець, той, кого ми знаємо і любимо.

Але знову ж таки, нам потрібно говорити про Лукаку влітку", — наводить слова Грема Поттера Фабріціо Романо.

В цьому сезоні він забив чотири голи та віддав результативну передачу в 15 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку ділить з Клозе п'яте місце серед найкращих бомбардирів європейських збірних.