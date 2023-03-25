Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард увійшов в елітний список голеадорів.

У рамках першого туру відбору на Євро-2024 збірна Бельгії дуже впевнено переграла збірну Швеції з рахунком 0:3.

Усі три голи у цьому поєдинку записав лідер бельгійської національної команди Ромелу Лукаку. Один він забив у першому таймі, а ще два — у другій половині гри.

Таким чином Лукаку має в своєму активі 71 гол за Бельгію, що дозволяє йому увійти в список ТОП-5 найкращих бомбардирів європейських збірних в історії.

Форвард Інтера зрівнявся з Мірославом Клозе, в якого також 71 м'яч за збірну Німеччини.

На четвертій сходинці — Шандор Кочиш зі збірної Угорщини — 75 голів. Третій — поляк Роберт Левандовські — 78 голів. Друге місце займає угорець Ференц Пушкаш — 84 голи, а перший, звісно, Кріштіану Роналду зі 120 забитими м'ячами у своєму активі.