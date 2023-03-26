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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 25 березня:

Проаналізували відставку Юліана Нагельсманна з мюнхенської Баварії та зробили невтішний прогноз щодо Томаса Тухеля.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку наздогнав Мирослава Клозе в рейтингу найкращих бомбардирів збірних.

Збірна Англії залишилась без захисника перед матчем проти України.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.