Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 25 березня:
Проаналізували відставку Юліана Нагельсманна з мюнхенської Баварії та зробили невтішний прогноз щодо Томаса Тухеля.
Бельгійський нападник Ромелу Лукаку наздогнав Мирослава Клозе в рейтингу найкращих бомбардирів збірних.
Збірна Англії залишилась без захисника перед матчем проти України.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.