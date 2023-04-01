Англія

Хорват потрібен головному тренеру.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував можливий відхід Матео Ковчича, адже контракт гравця добігає кінця літом 2024 року.

"Ковачич? Він відіграє важливу роль у команді, а також був капітаном останні кілька ігор. З моєї точки зору, він важливий.

Матео і клуб також повинні були поговорити, коли їм буде що оголосити, вони це оголосять", — наводить слова Поттера Фабріціо Романо.

Нинішнього сезону Ковачич провів 23 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті та Баварія націлилися на Ковачича.