Англія

Хорват цікавий грандам європейського футболу.

Півзахисник Челсі Матео Ковачич може змінити клубну прописку: футболіст може або залишитись в Англії, або перебратись у Німеччину.

Як повідомляє Evening Standard, Челсі може погодитись на продаж 28-річного хавбека, щоб покращити фінансове становище. Для цього "аристократи" можуть продати хорвата. В послугах гравця зацікавлені Ман Сіті та Баварія.

Також зазначається, що гра Ковачича подобається головному тренеру "городян" Хосепу Гвардіолі, який має намір внести зміни до середньої лінії команди наступного літа.

Нинішнього сезону Ковачич провів 23 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.