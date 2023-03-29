Слова хавбека хорватської збірної після перемоги в Бурсі.
ТУРЕЧЧИНА — ХОРВАТІЯ, GETTY IMAGES
29 березня 2023, 12:49
Півзахисник збірної Хорватії Матео Ковачич прокоментував перемогу над Туреччиною (2:0) в матчі відбору на Євро-2024.
"Ми добре зіграли, контролювали перебіг матчу. Ми допустили кілька втрат, але в результаті досягли потрібного результату і виправили становище після втрати очок у першому матчі.
Лівакович врятував нас двічі-тричі, коли ми втратили контроль над грою", – сказав хавбек збірної Хорватії.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Туреччина — Хорватія.