Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова хавбека хорватської збірної після перемоги в Бурсі.

Півзахисник збірної Хорватії Матео Ковачич прокоментував перемогу над Туреччиною (2:0) в матчі відбору на Євро-2024.

"Ми добре зіграли, контролювали перебіг матчу. Ми допустили кілька втрат, але в результаті досягли потрібного результату і виправили становище після втрати очок у першому матчі.

Лівакович врятував нас двічі-тричі, коли ми втратили контроль над грою", – сказав хавбек збірної Хорватії.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Туреччина — Хорватія.