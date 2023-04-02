Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 1 квітня 2023 року, 17:00.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув більш ніж впевнену перемогу над Лідс Юнайтед, завдяки чому "каноніри" зберегли свій відрив від Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах у розмірі восьми очок.

Підопічні Мікеля Артети відправили у ворота "павичів" чотири м'ячі, один з яких став реалізованим пенальті.

Лідс непогано розпочинав матч, але згодом посипався і у підсумку зміг похвалитися лише "втішним" голом у другому таймі, коли результат протистояння вже був фактично визначений на користь лідера чемпіонату.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Лідс Юнайтед в 29 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Арсенал — Лідс Юнайтед 3:0

Голи: Жезус, 35 (пен.), 55, Вайт, 47, Джака, 84 — Крістенсен, 76

Арсенал: Рамсдейл – Зінченко (Тірні 86), Габріел, Голдінг, Вайт – Джака (Вієйра 86), Парті (Жоржиньо 60), Едегор (Сміт-Роу 86) – Мартінеллі, Жезус (Сака 60), Троссар

Лідс Юнайтед: Мельє – Фірпо, Стрейк, Кох (Купер 74), Ейлінг – Гаррісон (Бамфорд 85), Рока, Крістенсен – Саммервілл (Рюттер 74), Ааронсон (Маккенні 66), Сіністерра (Родріго 65)

Попередження: Кох, Бамфорд