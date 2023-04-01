Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 1 квітня 2023 року, 19:30.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі зазнав поразки від Астон Вілли, пропустивши у свої ворота два "сухі" м'ячі.

Команда Грема Поттера мала достатньо непоганих моментів, щоб вразити ворота Емі Мартінеса, але погана реалізація поряд із поганою обороною при контратаках "левів" дорого коштували Челсі за підсумками цієї зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Астон Вілла в 29 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Челсі — Астон Вілла 0:2

Голи: Воткінс, 18, Макгінн, 56.

Челсі: Аррісабалага – Джеймс, Кулібалі, Кукурелья (Пулішич, 80) – Лофтус-Чік (Канте, 57), Енцо, Ковачич (Галлагер, 80), Чілвелл – Гаверц, Мудрик (Мадуеке, 57) – Феліш.

Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено (Дінь, 89) – МакГінн, Камара (Чеймберс, 46), Луїс (Дендонкер, 87), Ремзі – Буендія (Бейлі, 76), Воткінс.

Попередження: Ковачич, Чілвелл, Фернандес – Камара, Чеймберс, Дінь.