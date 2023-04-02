Англія

Football.ua пропонує читачам взяти участь у голосуванні після звільнення Грема Поттера.

Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив, що Грем Поттер відтепер більше не буде головним тренером першої команди.

Зважаючи на це редакція Football.ua пропонує своїм читачам взяти участь у голосуванні та спробувати спрогнозувати, хто наступним очолить "синіх".

Зазначимо, що виконувачем обов'язків головного тренера Челсі після звільнення Грема Поттера став Бруно Сальтор.