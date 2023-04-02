Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив, що Грем Поттер відтепер більше не буде головним тренером першої команди.

Зважаючи на це редакція Football.ua пропонує своїм читачам взяти участь у голосуванні та спробувати спрогнозувати, хто наступним очолить "синіх".

 

Зазначимо, що виконувачем обов'язків головного тренера Челсі після звільнення Грема Поттера став Бруно Сальтор.