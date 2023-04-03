Англія

Захисник Манчестер Юнайтед прокоментував поразку від Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед напередодні поступився Ньюкаслу в рамках двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 2:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Захисник "Червоних дияволів" Люк Шоу після завершення протистояння різко висловився на адресу своїх одноклубників.

"Я не думаю, що суперники сьогодні виграли гру завдяки власним спортивним якостям. Вони виграли її завдяки пристрасті, бажанню, спраглості, належному ставленню, і вони мали вищу мотивацію, аніж ми. Це неприпустимо.

Мені здається, що я кажу одне й те саме щоразу, коли ми програємо. Це неприйнятно. У Манчестер Юнайтед подібного не має відбуватись", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти Брентфорда 5 квітня, о 22:00.