Англія

Наставник дав свій коментар.

На вихідних Челсі вирішив звільнити Грема Поттера, а Лестер - Брендана Роджерса. Ці дві події прокоментував німецький фахівець.

"Що я можу сказати з цього приводу? Вважаю, що слон у кімнаті (ідіома, використовується в англійській мові і позначає подію великої величини, яку не можна залишити без уваги — прям. ред) і ви, мабуть, дивуєтесь, чому я ще тут, у цьому божевільному світі! Останній живий!

Думаю, Челсі та Лестер знаходяться не там, де хотіли б бути, більше мені нічого додати. Чесно кажучи, я дуже поважаю Грема та Брендана, мені вони подобаються. Хороші люди, чудові менеджери", — наводить слова Клоппа журналіст Ніл Джонс.

На даний момент Челсі займає одинадцяте місце в АПЛ, а Лестер — дев'ятнадцяте.