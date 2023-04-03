Англія

Ліверпуль знову без важливих гравців.

Луїс Діас та Тьяго Алькантара не зіграють проти Челсі в матчі АПЛ. Про це на передматчевій пресконференції розповів Юрген Клопп.

"Луїс Діас не зіграє в завтрашньому поєдинку. Не можу сказати, що він повернеться до гри з Арсеналом, це виглядає малоймовірно. Що стосується Тьяго, подивимося, як він виглядатиме в наступні дні, але завтра він абсолютно точно не зіграє", – сказав Клопп.

Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться у вівторок, 4 квітня, початок о 22:00. Вашій увазі анонс найбільш інтригуючих матчів цього тижня.