Англієць може переїхати у столицю Франції.
МАРКУС РАШФОРД, GETTY IMAGES
03 квітня 2023, 16:59
Нападник МЮ Маркус Рашфорд може змінити клубну прописку, повідомляє Todofichajes.
За інформацією джерела, ПСЖ готовий підписати англійського форварда, якщо з команди таки піде Ліонель Мессі. Очікується, що перехід може відбутись влітку.
Вартість 25-річного форварда оцінюється у 80 мільйонів євро. Його контракт з "червоними дияволами" діє до 2024 року.
До речі, ПСЖ минулого літа пропонував Рашфорду зарплату 400 тисяч фунтів на тиждень.