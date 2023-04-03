Англія

Англієць може переїхати у столицю Франції.

Нападник МЮ Маркус Рашфорд може змінити клубну прописку, повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, ПСЖ готовий підписати англійського форварда, якщо з команди таки піде Ліонель Мессі. Очікується, що перехід може відбутись влітку.

Вартість 25-річного форварда оцінюється у 80 мільйонів євро. Його контракт з "червоними дияволами" діє до 2024 року.

До речі, ПСЖ минулого літа пропонував Рашфорду зарплату 400 тисяч фунтів на тиждень.