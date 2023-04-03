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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Перший повноцінний тиждень квітня 2023 року буде повністю присвячений подіями на внутрішніх аренах, де разом із закінченням чемпіонатів настають визначальні миттєвості кубкових змагань. Англія традиційно захопить частину нашої уваги, проте команди з Іспанії та Італії також на неї претендуватимуть.

Челсі — Ліверпуль

Вівторок, 4 квітня, 22:00. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Лондонський Челсі минулими вихідними програв черговий матч у цьому сезоні. І вже складно назвати цей красномовний факт хоча б якоюсь вартою уваги новиною, проте наслідки саме домашньої невдачі в грі проти бірмінгемської Астон Вілли (0:2) були для команди Грема Поттера дуже невтішні. Власне, це вже більше не команда Грема Поттера, якого звільнили.

А ще Челсі більше не належить до переліку колективів у верхній половині турнірної таблиці, і це вже дійсно погані новини для клубу. Пошуки нового головного тренера й при цьому якнайшвидші — ось, чому буде присвячені дії керівництва "синіх" найближчим часом, а не підготовці до дуже важливої гри.

Власне, повернутись до позицій над екватором АПЛ "пенсіонери" можуть максимально швидко, перекривши таким чином негативні наслідки власних виступів останнім часом. Але для цього потрібно перемагати безпосереднього конкурента в особі Ліверпуля, представники якого багато говорять про виключну необхідність потрапляння до єврокубків на наступний сезон, але при цьому команда так і перебуває поблизу восьмої сходинки.

Поразки від Борнмута (0:1) та Манчестер Сіті (1:4) жодним чином не допомагають "червоним" вирішувати власні завдання, та й календар на цьому тижні в них такий, що життєво важливих очок можна й узагалі недорахуватись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу лондонської команди становить 2,52, імовірність нічиєї оцінюється в 3,59, а успіх Ліверпуля — у 2,84.

Барселона — Реал

Середа, 5 квітня, 22:00. Стадіон Камп Ноу (Барселона, Іспанія)

Коли El Clasico аж надто часто відбувається за ходом сезону, то інколи може ставати навіть якось ніяково від надмірної уваги до каталонської Барселони та мадридського Реала. Проте коли залишається всього одна гра до завершення циклу протистоянь поміж цими командами в черговому футбольному році, то навіть трохи доводиться сумувати.

Так чи інакше, але в єврокубках "блаугранас" та "бланкос" уже точно не перетнуться, у Суперкубку Іспанії поміж собою вони все вирішили на користь каталонців, а ось у чемпіонаті за набраними очками в очних протистояннях було нещодавно встановлено рівновагу. Залишається лише півфінал Кубка Короля, у якому футболісти Хаві на крок ближче до вирішального матчу в битві за трофей через перемогу місячної давнини на полі затятих суперників — 1:0.

За цей час насправді мало що змінилось у житті цих двох команд. Хіба що колектив Карло Анчелотті зробив крок до наступного раунду Ліги чемпіонів УЄФА повз англійський Ліверпуль, тоді як у чемпіонаті Реал ще сильніше відстав від Барселони в турнірній таблиці. На щастя, для "бланкос", цей факт не буде мати жодної ваги в контексті майбутнього протистояння.

Та й перевага суперників усього в один м’яч, якщо чесно, виглядає настільки ж малозначущою. Хоча тут дійсно може зіграти на користь Барселоні їхній потужний захист, який передусім вирішив побудувати Хаві. У Ла Лізі це вже призвело до 9 пропущених голів за 27 ігор — більше ніж у два рази менше за будь-яку іншу команду чемпіонату.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 2,27, імовірність нічиєї оцінюється в 3,52, а успіх Реала — у 3,29.

Лаціо — Ювентус

Субота, 8 квітня, 21:45. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі постійно торочить про примарні 15 очок, які забрали в його команди за фінансові махінації колишнього керівництва, і навряд чи вже віддадуть до завершення поточної кампанії.

А якби в "бьянконері" ці заповітні бали були наразі наявні на рахунку, то в контексті матчів прийдешніх вихідних ми б говорили про протистояння другої та третьої команд чемпіонату, і римський Лаціо в цьому контексті був би наздоганяючою стороною. Однак наразі Юве навіть не належить до переліку колективів із зони єврокубків, тож контекст для туринців трохи інакший.

"Зебри" з останніх десяти матчів програли лише один. На жаль для них — саме на Стадіо Олімпіко, але проти Роми (0:1). Та й у цілому не дуже полюбляє головну арену країни команда з Туріну, бо що "вовки", що Лаціо тут постійно створюють проблеми своїм суперникам. Команда Саррі також відчутно додала останнім часом, і в підсумку саме вона та Фіорентина — да колективи, які не поступались у Серії A в останніх п’яти іграх.

Визначною в цьому плані була перемога "орлів" у Дербі Вічного міста незадовго до початку міжнародної павзи (1:0), яка дозволила ще краще закріпитись у зоні переслідувачів Наполі. Однак Лаціо в цій боротьбі залишився без плей-оф єврокубків через поразку від АЗ Алкмар, на відміну від Юве, якому ще доведеться зіграти проти Спортінга, хоча посеред звітного тижня в команди Аллегрі буде не менш цікавий матч у Кубку Італії проти Інтера.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Лаціо. Коефіцієнт на перемогу команди Мауріціо Саррі становить 2,67, імовірність нічиєї оцінюється в 3,02, а успіх Ювентуса — у 2,91.

Ліверпуль — Арсенал

Неділя, 2 квітня, 21:45. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Важко сказати, у якому стані Ліверпуль буде підходити до чергової гри проти суперника високого рівня в чемпіонаті на тлі матчу посеред тижня проти Челсі з невизначеною долею. Існує певний ризик стикнутись із тим фактом, що "червоні" матимуть за плечима чотири поспіль поразки, і що робити в такому випадку — ніхто не знає. Навіть Юрген Клопп, який може бути мрійником хоч до останнього, проте від суворої реальності та помітних проблем у його команди точно не вдасться втекти.

У лондонського Арсенала тим часом контекст буде зовсім іншим. Колектив Мікеля Артети веде боротьбу за чемпіонський титул, і доволі успішний у цьому своєму прагненні. Серія з невдалих матчів залишилась позаду, і хоча вболівальникам не дуже подобається гра команди останнім часом, проте вона продовжує перемагати, що в заочній суперечці проти Манчестер Сіті є надзвичайно важливим фактором. Зрештою, на шляху "канонірів" залишається не так уже й багато матчів проти підступних супротивників, проте за підсумком кожного з них на Арсенал може очікувати втрата очок. Ліверпуль — важко поранений звір із наявними проблемами, проте все одно здатний зібратись на окремо взяту гру.