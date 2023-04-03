Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед готується до наступного літнього трансферного вікна та часткової перебудови складу.

Як повідомляє видання The Athletic, якщо Аарон Ван-Біссака залишить "червоних дияволів", тоді потенційною заміною може стати Бенжамен Павар.

Цього сезону французький захисник провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Павар змінив свою думку та готовий продовжити контракт з Баварією.