Німеччина

Раніше 24-річний француз хотів залишити німецький клуб.

Захисник Баварії Бенжамен Павар має намір продовжити контракт з мюнхенським клубом. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг у своєму твіттері.

Раніше 24-річний француз хотів залишити німецький клуб та спробувати себе в іншому чемпіонаті. Чутки пов'язували футболіста з Барселоною та Манчестер Юнайтед.

За інформацією джерела, тепер Павар змінив свою думку та готовий залишитись у Мюнхені.

Керівництво Баварії позитивно оцінює ситуацію з гравцем і незабаром сторони можуть розпочати переговори про новий контракт.

Цього сезону Павар провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.