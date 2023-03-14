Раніше 24-річний француз хотів залишити німецький клуб.
Бенжамен Павар, Getty Images
14 березня 2023, 13:16
Захисник Баварії Бенжамен Павар має намір продовжити контракт з мюнхенським клубом. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг у своєму твіттері.
Раніше 24-річний француз хотів залишити німецький клуб та спробувати себе в іншому чемпіонаті. Чутки пов'язували футболіста з Барселоною та Манчестер Юнайтед.
За інформацією джерела, тепер Павар змінив свою думку та готовий залишитись у Мюнхені.
Керівництво Баварії позитивно оцінює ситуацію з гравцем і незабаром сторони можуть розпочати переговори про новий контракт.
Цього сезону Павар провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.