Англія

Вінгер може залишити команду вже влітку.

Манчестер Юнайтед готується до продуктивного трансферного вікна вже влітку цього року. Команда хоче посилитись та позбавитись тих гравців, які не входять в плани Еріка Тен Гага.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, "червоні дияволи" розглядають варіант з продажем Джейдона Санчо.

Зазначимо, що в цьому сезоні англійський вінгер відіграв 26 матчів на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та асистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер команди Тен Гаг вирішить долю двох гравців МЮ влітку