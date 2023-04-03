"Іриски" дуже цінять свого півзахисника.
Амаду Онана, getty images
03 квітня 2023, 20:10
Півзахисник Евертона Амаду Онана привернув увагу інших клубів потужними виступами протягом цього сезону.
Як повідомляє видання Football Insider, "іриски" оцінили 21-річного бельгійського футболіста в 70 мільйонів фунтів.
Зазначимо, що в цьому сезоні Амаду Онана відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон можуть розформувати у разі вильоту у Чемпіоншип.