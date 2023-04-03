Англія

"Іриски" дуже цінять свого півзахисника.

Півзахисник Евертона Амаду Онана привернув увагу інших клубів потужними виступами протягом цього сезону.

Як повідомляє видання Football Insider, "іриски" оцінили 21-річного бельгійського футболіста в 70 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що в цьому сезоні Амаду Онана відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон можуть розформувати у разі вильоту у Чемпіоншип.