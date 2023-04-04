Тренер хоче відпочити до кінця сезону.
Грем Поттер, getty images
04 квітня 2023, 00:35
Лестер після звільнення Брендана Роджерса знаходиться в активному пошуку нового головного тренера.
Одним з кандидатів був Грем Поттер, нещодавно звільнений з Челсі, проте, як повідомляє Mirror, тренер відмовив "лисам".
Стверджується, що фахівець хоче відпочити до кінця сезону та набратися сил, щоб досягти успіху у новій команді.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лестер також звернувся до колишнього тренера Евертона та Ньюкасла — Рафи Бенітеса.