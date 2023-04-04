Англія

Тренер хоче відпочити до кінця сезону.

Лестер після звільнення Брендана Роджерса знаходиться в активному пошуку нового головного тренера.

Одним з кандидатів був Грем Поттер, нещодавно звільнений з Челсі, проте, як повідомляє Mirror, тренер відмовив "лисам".

Стверджується, що фахівець хоче відпочити до кінця сезону та набратися сил, щоб досягти успіху у новій команді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лестер також звернувся до колишнього тренера Евертона та Ньюкасла — Рафи Бенітеса.