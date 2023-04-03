Іспанець може повернутись до роботи в АПЛ.
Рафаель Бенітес, getty images
03 квітня 2023, 21:50
Лестер після звільнення Брендана Роджерса знаходиться в активному пошуку нового головного тренера.
Як повідомляє портал Superdeporte, англійський клуб звернувся з пропозицією до іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса.
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Зазначимо, що останнім місцем роботи Бенітеса є Евертон, який він покинув у січні 2022 року через незадовільні результати.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще одним претендентом на пост головного тренер Лестера є Грем Поттер.