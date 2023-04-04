Англія

Український захисник з'явився на полі в матчі проти Брайтона.

Борнмут в рамках перенесеного поєдинку сьомого туру чемпіонату Англії зустрічався на своєму полі з Брайтоном.

Український захисник Ілля Забарний вдруге потрапив до заявки команди на матч АПЛ та нарешті отримав ігровий час.

Ексгравець Динамо з'явився на полі на 85 хвилині замість Сенесі.

Зазначимо, що до цього український футболіст відновлювався після пошкодження, тому не міг зіграти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше Ілля пропустив матч збірної України проти Англії у відборі на Євро-2024.