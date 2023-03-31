Англія

Українець відновився після травми.

Тренер Борнмута Гарі О'Нілл на пресконференції перед матчем з Фулгемом в АПЛ повідомив, що український захисник команли Ілля Забарний відновився після травми і має шанс зіграти проти лондонців.

"Були хороші два тижні для Іллі. Я радий, що він зумів відновити свої кондиції і вже готовий", – цитує О'Ніла офіційний сайт англійського клубу.

Поєдинок АПЛ Борнмут — Фулгем відбудеться завтра, 1 квітня, початок — о 17:00.

Нагадаємо, після зимового переходу із київського Динамо Забарний ще не встиг дебютувати за новий клуб. Також Ілля пропустив матч збірної України проти Англії у відборі на Євро-2024.