Українець відновився після травми.
ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ, INSTAGRAM
31 березня 2023, 16:58
Тренер Борнмута Гарі О'Нілл на пресконференції перед матчем з Фулгемом в АПЛ повідомив, що український захисник команли Ілля Забарний відновився після травми і має шанс зіграти проти лондонців.
"Були хороші два тижні для Іллі. Я радий, що він зумів відновити свої кондиції і вже готовий", – цитує О'Ніла офіційний сайт англійського клубу.
Поєдинок АПЛ Борнмут — Фулгем відбудеться завтра, 1 квітня, початок — о 17:00.
Нагадаємо, після зимового переходу із київського Динамо Забарний ще не встиг дебютувати за новий клуб. Також Ілля пропустив матч збірної України проти Англії у відборі на Євро-2024.