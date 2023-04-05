Англія

Діаспора в найбільш популярній лізі світу поступово збільшується.

Напередодні в професійній кар’єрі українського центрального захисника Іллі Забарного відбулась уже важлива подія.

20-річний футболіст уперше в житті вийшов на поле в матчі англійської Прем’єр-ліги.

Сталось це в рамках догравання зустрічі сьомого туру національної першості, у якому Борнмут на власному полі приймав Брайтон.

Забарного долучили до гри шляхом заміни лише на 85 хвилині, коли "вишні" вже програвали з рахунком 0:1.

Після цього господарі поля ще й примудрились пропустити вдруге, не без безпосередньої участі Іллі в епізоді.

Однак свій вагомий слід в історії представництва України в АПЛ колишній гравець київського Динамо все ж таки залишив.

Забарний — десятий українець, якому вдалось зіграти в найбільш популярній лізі світу.

Нинішній гравець лондонського Арсенала Олександр Зінченко при цьому лідирує за кількістю зіграних матчів (98), тоді як Олег Лужний (81), Андрій Ярмоленко (66), Сергій Ребров (59), Андрій Шевченко (48), Віталій Миколенко (41), Андрій Воронін (27), Михайло Мудрик (8), Олександр Євтушок (3) також складають цей перелік.

Відзначимо, що в поточному сезоні одразу чотири українці виступають за клуби англійської еліти: Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон) та Ілія Забарний (Борнмут).