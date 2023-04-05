Англія

Манкуніанці можуть розраховувати на данця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг заявив, що півзахисник Крістіан Еріксен повністю відновився після травми гомілкостопа, яку він отримав у матчі Кубка Англії проти Редінга два місяці тому.

Цього сезону Крістіан Еріксен записав на свій рахунок 9 результативних балів. До манкуніанського клубу гравець доєднався минулого літа.

Сьогодні МЮ зіграє на Олд Траффорд проти Брентфорда в рамках АПЛ. Початок матчу — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.