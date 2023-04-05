Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua проаналізував роботу потенційного тренера національної збірної.

Інфопростір українського футболу вибухнув — і справа не якійсь статуетці, а в тому, що національну команду може очолити іноземний спеціаліст.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо першим повідомив про інтерес до Славена Біліча, якого лише нещодавно звільнили з Вотфорда. Він стверджував, що якщо Федерація футболу України вирішить зробити зміни, то хорват вважатиметься фаворитом.

Згодом стало відомо, що УАФ вже контактувала з хорватським тренером. Журналіст The Times Жак Талбо запевнив, що перемовини відбудуться вже незабаром. Більше того, хорватський ресурс повідомив, що фінансові умови — не найважливіша частина перемовин для Славена Біліча. 54-річний хорватський фахівець хоче якнайшвидше повернутися до тренерської роботи з якоюсь збірною.

Водночас турецьке видання CNN повідомляє, що Біліч запропонував УАФ працювати зі збірною України безкоштовно, що було б першим випадком у світовому футболі.

Football.ua згадав досягнення, невдачі та намагався зрозуміти, чи підходить хорватський тренер збірній Україні.

Де працював Біліч та чого досяг?

Починав тренерську кар'єру спеціаліст у Хайдуку, із яким посів друге місце в чемпіонаті країни, після чого отримав запрошення до молодіжної збірної Хорватії.

На новому місці роботи він провів відбірковий цикл до чемпіонату Європи. Команда посіла перше місце в групі, набравши 25 балів у 10 матчах та вийшла до фінальної частини. Уже там у двоматчевому протистоянні хорвати поступились Сербії та Чорногорії.

Утім, цього було достатньо для того, щоб отримати роботу в національній збірній Хорватії. Забігаючи наперед, період у збірній можна вважати найкращим у кар'єрі Славена Біліча. Він привів хорватську команду до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Успіх зі збірною Хорватії

У дорослі національній команді країни Славен Біліч провів майже шість років — із 2006 по 2012. У розрізі потенційного призначення на пост головного тренера збірної України, робота хорвата саме тут є найбільш показовою та цікавою.

Євро-2008

Отже, у відборі до Євро-2008 хорвати потрапили до групи з Англією, росією, Ізраїлем, Північною Македонією, Естонією та Андоррою. За підсумками відбору команда Славена Біліча опинилась на першій сходинці з 29 балами після дванадцяти матчів. Хорватія двічі зіграла внічию з росією та несподівано поступилась македонцям.

Уже в фінальній частині турніру хорвати отримали в супротивники Австрію, Польщу та Німеччину. Команда Славена Біліча вийшла до плей-оф із першого місця, вигравши всі три зустрічі, але в чвертьфіналі поступилась Туреччині у серії пенальті.

Чемпіонат світу-2010

У відборі на чемпіонат світу 2010 року збірна Хорватії потрапила до групи з Україною, Англією, Республікою Білорусь, Казахстаном та Андоррою.

За підсумками відбіркового циклу команда Біліча посіла третє місце, залишившись позаду Англії та України. У обох зустрічах із нашою командою були зафіксовані нічийні результати.

Тоді збірна Хорватії відстала від збірної України лише на один бал, а перше місце в групі посіли англійці.

Євро-2012

У відбірковому турнірі хорватам, можна сказати, пощастило з групою, адже до них потрапили Греція, Ізраїль, Латвія, Грузія та Мальта. Утім, збірна Хорватії не змогла посісти перше місце. Команда Біліча набрала 22 бали за десять матчів, пропустивши Грецію вперед. Однак цього цілком вистачило, щоб поїхати до Польщі та України.

У фінальній частині турніру хорвати отримали в супротивники Іспанію, Італію та Ірландію. Не дивлячись на хорошу гру, команда все ж таки посіла третє місце у квартеті з чотирма балами. Удалось переграти Ірландію, зіграти внічию з Італією, але поразка від Іспанії на останніх хвилинах все зіпсувала.

Після роботи в збірній Хорватії Славен Біліч вирішив знову попрацювати на клубному рівні. Першим його клуб у цій главі став локомотив з росії. У ньому він пропрацював один сезон, зайняв дев'яте місце та поїхав працювати до Туреччини.

У Бешикташі справи пішли помітно краще. У новій команді він пропрацював два сезони, у середньому набираючи 1,82 бала за гру. У свому першому сезоні Славен Біліч привів команду до третього місця, поступившись принциповим супротивникам — Фенербахче та Галатасараю. Наступного ж сезону ситуація повторилась, тому турецький клуб вирішив спробувати когось іншого.

Не дивлячись на не найкращі результати, хорватського фахівця заросив доволі серйозний клуб — Вест Гем. У стані "молотобійців" тренер провів трохи більше ніж два сезони. У першій кампанії він фінішував дванадцятим, що навряд можна вважати успіхом, проте керівництво висловило довіру тренеру.

У наступному сезоні справи покращились. Як підсумку, команда зайняла сьоме місце — випередивши Ліверпуль та лише на чотири бали відставши від манчестерських команд. Утім, початок наступного сезону став провалом — Вест Гем за 11 турів набрав лише дев'ять балів та йшов вісімнадцятим. Останньою краплею для керівництва стала поразка від Ліверпуля з рахунком 1:4.

Після цього був доволі швидкий та невдалий період в Аль-Іттіхаді та повернення до Англії — у Вест Бром. Із "дроздами" хорват провів півтора сезону. Усе знов завершилось звільненням — у 13 турах Вест Бром під керівництвом Біліча набрав усього сім пунктів. Навіть сенсаційна нічия з Манчестер Сіті не врятувала становище.

Після цього була ще одна спроба підзаробити грошей на далекому сході — у Китаї, але й там справи пішли невдало. Останнім же місцем роботи Біліча став Вотфорд, із якого його звільнили в березні цього року. Команда йшла в середині турнірної таблиці, хоча, вочевидь, хотіла б повернутись в АПЛ.

Зв'язки Біліча та України

- У 2011 році ходили чутки, що Славен Біліч може змінити Хунде Рамоса в Дніпрі, утім угода так і не відбулась.

- Славен Біліч викликав до національної збірної ряд футболістів з УПЛ. Зокрема, Даріо Срна, Огнена Вукоєвича, Младена Бартуловича, Домагоя Віду та Едуардо.

- У 2011 році Біліч зізнавався, що любить Україну.

"Щодо пропозицій після Євро-2008 — так, були, — не став приховувати Славен. — І буду з вами чесний: у душі я більше клубний тренер. Я хочу бути з командою щодня, у збірній таке неможливо. Тому після Євро-2012, швидше за все, я очолю якийсь клуб".

При цьому Біліч не відкидав можливості працевлаштуватися в Україні. "Я люблю Україну, знаю людей, які живуть у вашій країні. Український футбол значно виріс за останні роки. Я грав проти вашої збірної, а хорвати, які зараз виступають у вашому чемпіонаті, розповідають про його рівень. Багато тренерів хочуть поїхати працювати до чемпіонату України. Я — не виняток. Я кілька разів бував в Україні. І як гравець, і як тренер. Прекрасна країна, чудові люди", — зазначав хорватський фахівець.

У травні 2011 року Славен Біліч відвідував Донбас Арену. Та це був не перший його візит в Україну. "По-перше, хочу відзначити, що це вже мій другий візит до вашого міста. Я був тут близько трьох років тому. Для мене звична практика їздити у гості до команд, за які виступають гравці нашої збірної: це добре як для мене, так і для них. Я можу обговорити з ними майбутні поєдинки, поговорити з тренерами та менеджерами, які працюють разом із ними. Вважаю, що дуже важливо підтримувати контакти з тими клубами, де виступають мої підопічні. Це, звичайно, не так легко постійно перебувати в роз'їздах, часто літати, адже наші футболісти грають у чемпіонатах багатьох країн, але це, на мою думку, дуже хороша практика, і я займаюся цим. Враження від Донецька? Повторюся, я вже був у місті кілька років тому, і він мені сподобався ще тоді. Але за цей час місто зробило величезний крок у плані розвитку інфраструктури. Люди у вас дуже привітні, добрі, а саме це я найбільше ціную. А ваш стадіон… Та він один із найкращих у Європі! Дуже вражаюче". Біліч у збірній України?

Плюси

Європейський тренер — ковток свіжого повітря для нашого футболу. Враховуючи становище як чемпіонату України, так і футболу в цілому, Славен Біліч — доволі іменитий фахівець для нашої команди. Коли збірну очолив Андрій Шевченко, команда заграла в доволі симпатичний футбол. Команди Біліча не завжди радували фанатів яскравою грою, проте періодами був дуже хороший рівень гри.

Сучасний погляд на футбольний менеджмент. Враховуючи досвід Славена Біліча, хочеться очікувати, що команда та штаб зроблять крок уперед, бо з Олександром Петраковим були деякі проблеми. Це стосується і комунікації у команді, і спілкуванні з пресою.

Окрім того, призначення Славена Біліча приверне додаткову увагу до нашої національної збірної, адже хорват — не остання постать у європейському футболі. Таке призначення також буде показником того, що працювати в Україну їдуть й іноземні спеціалісти, тому боятися нічого.

Мінуси

Погано знайомий із поточними реаліями українського футболу. Більше того, Славен Біліч не знає гравців з поточного складу збірної України, хіба що він міг стежити за командами АПЛ, але окрім Зінченка та Миколенка навряд він міг серйозно "познайомитись" із кимось іншим.

На чотирьох останніх роботах зазнав невдач. І якщо сумнівні виступи з Вотфордом та Вест Бромом можна списати на рівень команд, які й не повинні досягати суттєвих успіхів, то ось провали в Саудівській Аравії та Китаї трошки турбують. Там тренер мав серйозні ресурси та не зміг їх використати.

Свого часу один з претендентів на посаду президента Реала заявляв, що хоче запросити Біліча, але пост він так і не отримав, тому хорвата в Реалі не було. Тоді, у 2009, Славен був на видноті та вважався тренером високого рівня. Проте після успіху зі збірною майже нічого суттєвого не досяг. Справжнім успіхом можна вважати лише сьоме місце з Вест Гемом.

Утім, станом на сьогодні, збірна України не має черги фахівців топ-рівня, які готові працювати в поточних умовах, тому Славен Біліч міг би спробувати повторити хорватський успіх, тим паче покоління українських гравців наразі дозволяє претендувати на щось суттєве.